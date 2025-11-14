Kayseri'de kadın cinayeti! Tartıştığı eşi tarafından katledildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Rahman A., boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşi Rabia A.'yı cebinde taşıdığı bıçaklra öldürdü.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI

Akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta Rahman A. ile eşi Rabi A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cebinden bıçak çıkartan Rahman A., boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşi Rabia A.'yı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kadın cinayeti daha! Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak katledildi

RAHMAN A. TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Rahman A. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Rahman A.’yı emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.