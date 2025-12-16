Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs TIR'a çarptı: Yaralılar var!

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sabah saatlerinde işçileri taşıyan bir servis midibüsünün, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde sabahın erken saatlerinde işçi servisi ile TIR'ın karıştığı bir kaza meydana geldi. Olay, saat 08.00 sıralarında İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4’üncü Cadde üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza K. yönetimindeki 38 P 0743 plakalı işçi servis midibüsü, yol kenarında park halinde bulunan 31 AGF 094 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüsün ön bölümü TIR'ın altına girerek hurdaya dönerken, araç içerisindeki çok sayıda işçi yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Servis aracında sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polislerin çalışma saatlerinde yeni düzenlemePolislerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme

22 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan toplam 22 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumuna ilişkin incelemeler sürerken, kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

