Polislerin çalışma saatlerinde yeni düzenleme

TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Ali Yerlikaya, emniyet personeline yönelik devrim niteliğinde düzenlemeleri paylaştı.

ÇALIŞMA SAATLERİNDE YENİ DÖNEM: 12/36 SİSTEMİ

Bakan Yerlikaya, personelin en büyük beklentilerinden biri olan çalışma sistemi değişikliği hakkında tarih verdi. Personel eksikliği nedeniyle daha önce hayata geçirilemeyen 4 gruplu 12/36 sistemine geçiş için hazırlıkların tamamlandığını belirten Yerlikaya, "İnşallah önümüzdeki yılın 10. veya 11. ayında bu sistemi tamamlayacağız" dedi.

ATAMALARDA ŞEFFAFLIK VE İKİNCİ ŞARK DÜZENLEMESİ

Atama ve yer değiştirme süreçlerinde Mart 2025'te başlatılan "Görev Puanı" sisteminin hakkaniyeti sağladığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, atama bekleyen personeli sevindirecek şu bilgileri verdi:

Yılda iki kez yapılan mazeret ve eş durumu atamaları artık her ay düzenli olarak yapılacak.

2026 yılı genel atama döneminden itibaren polislere zorunlu ikinci şark tebligatı gönderilmeyecek.

ÜCRETLERDE DENGELEME VE YENİ TEŞKİLAT KANUNU

Emniyet Teşkilat Kanunu için hazırlıkların sürdüğünü ve kısa süre içinde Meclis’e sunulacağını ifade eden Yerlikaya, jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfları arasında bir ücret dengelemesi üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Bakan, aynı görevde bulunan personelin özlük hakları arasındaki farkların giderilmesiyle ilgili çalışmaların olgunlaştığında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Son olarak "standart kadro" çalışmasının tamamlandığını duyuran Yerlikaya, bu sayede personelin illere göre dağılımının çok daha dengeli ve verimli bir hale getirildiğini kaydetti.