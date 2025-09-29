Kayseri’de dev operasyon: 11 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Eylül’de çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık edenlere yönelik çalışma başlattı. Operasyonda B.K, E.D, B.B, K.Ü, S.Ü, M.K, S.Y, T.K, Ü.K, K.K. ve U.K. yakalandı.

İŞLEM HACMİNİN 2 MİLYAR 170 MİLYON 106 BİN LİRA OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve harici disk ele geçirildi. İlgili kurumların yaptığı incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden gerçekleştirdiği işlem hacminin 2 milyar 170 milyon 106 bin lira olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.