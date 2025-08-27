Kaymakamlıktan gelen uyarı yazısına DEM Partili belediyeden tepki

Kocaköy Belediyesi’nin tabelasında Türkçe bölümün karanlıkta kalması, Kürtçe bölümün ise ışıklandırılması nedeniyle Kocaköy Kaymakamlığı tarafından belediyeye resmi yazı ile uyarıda bulunuldu. Yazıda, tabelada arıza kaynaklı kısmi karartma varsa arızanın giderilmesi, eğer kasıtlı bir karartma söz konusuysa sorumluların tespit edilmesi için soruşturma yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Kaymakamlık yazısında ayrıca, “Aydınlatma veya karartma yoluyla Anayasa ve Kanunların etkisiz hale getirilmesi düşünülemez. Tabelada arıza kaynaklı bir kısmi karartma var ise arızanın giderilmesi yahut kasti bir karatma var ise sorumluların tespit edilebileceği biçimde soruşturma yapılması zaruridir” ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyeniz tabela aydınlatmasında Türkçe ifadelerin (T.C Kocaköy Belediyesi) kapalı, Türkçe harici ifadelerin ise açık olduğu tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. Gerek 2709 sayılı Kanun (Anayasa) gerekse de 1353 sayılı Kanun Türkçe'nin kullanılması hususunda kamu kurumları adına emredici niteliktedir ve aksi bir uygulama mümkün değildir. Aydınlatma veya karartma yoluyla Anayasa ve Kanunların etkisiz hale getirilmesi düşünülemez. Tabelada arıza kaynaklı bir kısmi karartma var ise arızanın giderilmesi yahut kasti bir karatma var ise sorumluların tespit edilebileceği biçimde soruşturma yapılması zaruridir. Söz konusu tutanakta yer alan ve görsel ile ispatı sağlanmış olan acziyetin, yukarıda anlatıldığı şekilde ivedilikle giderilmesi ve sonucundan Kaymakamlığımıza bilgi verilmesini; rica ederim.''

BELEDİYEDEN TEPKİ

Kocaköy Belediyesi, kaymakamlık tarafından yazılan yazıya tepki gösterdi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Söz konusu yazının henüz tarafımızca görülmeden söz konusu arıza ile ilgili herhangi bir düzeltme yapma fırsatı dahi sağlanmadan resmi evrakın çeşitli basın kuruluşları ile paylaşılmasını, bu yolla sosyal medya üzerinden hakkımızda ağır ithamlarda bulunmasına sebebiyet verilmesini iyi niyetli bulmadığımızı ifade etmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Kocaköy Belediyesi tarafından yapılan açıklama bu şekilde: