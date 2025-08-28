Kayıp Rus turist dronla bulundu

Kayıp Rus turist dronla bulundu
Yayınlanma:
Muğla'da doğa yürüyüşüne çıkıp kaybolan Rus kadın turist dron ile yapılan arama çalışması sonucu bulundu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne diyerek çıkan ve kendisinden haber alınamayan turiste ulaşıldı.

Rusya’dan tatil için Marmaris’e gelen kadın turist, akşam saatlerinde yürüyüş yapmak üzere Karya yoluna çıktı.

marmariste-doga-yuruyusunde-kaybolan-ru-886210-263347.jpg

ARKADAŞLARI POLİSE HABER VERDİ

Ancak beraber tatil yaptığı arkadaşları, bir süre sonra kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri kendisinden haber alınamayan kadın için harekete geçti.

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da arama çalışmalarına destek olmak için bölgeye geldi.

marmariste-doga-yuruyusunde-kaybolan-ru-886211-263347.jpg

DRON İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, önce seslenerek kayıp turistle temas kurmaya çalıştı. Ancak sonuç alınamayınca bir süre sonra dronla aranmaya başladı.

marmariste-doga-yuruyusunde-kaybolan-ru-886209-263347.jpg

Dron ile yapılan taramada turistin yeri tespit edildi. Kısa sürede ulaşılan Rus turist, bulunduğu noktadan alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

