Kayıp Rus turist dronla bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne diyerek çıkan ve kendisinden haber alınamayan turiste ulaşıldı.

Rusya’dan tatil için Marmaris’e gelen kadın turist, akşam saatlerinde yürüyüş yapmak üzere Karya yoluna çıktı.

ARKADAŞLARI POLİSE HABER VERDİ

Ancak beraber tatil yaptığı arkadaşları, bir süre sonra kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri kendisinden haber alınamayan kadın için harekete geçti.

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da arama çalışmalarına destek olmak için bölgeye geldi.

DRON İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, önce seslenerek kayıp turistle temas kurmaya çalıştı. Ancak sonuç alınamayınca bir süre sonra dronla aranmaya başladı.

Dron ile yapılan taramada turistin yeri tespit edildi. Kısa sürede ulaşılan Rus turist, bulunduğu noktadan alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.