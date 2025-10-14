Kayıp olarak aranıyordu: Dere kenarında ölü bulundu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Duygulu Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Aydın, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan Mehmet Aydın’ın ailesi, polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Mehmet Aydın, evinin yakınında bulunan derenin kenarında ölü olarak bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Aydın’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.