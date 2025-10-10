Doğum yapıp hastaneye gitti: Terasa bıraktığı bebek ölü bulundu

Bodrum ilçesinde, hastanede başlayan bir tıbbi müdahale zinciri, korkunç bir olayın ortaya çıkmasına neden oldu. Kanaması olduğu gerekçesiyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne başvuran Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy’nin (yaşı belirtilmemiş) yapılan kontrollerde doğum yaptığı anlaşıldı. Hastane yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

İTİRAF SONRASI BEBEK TERASTA ÖLÜ BULUNDU

Hastanede polis ekiplerince sorgulanan Zhanetta Ulukbek Kyzy, dehşet veren gerçeği itiraf etti. Kyzy, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, ardından bebeğini bir havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını söyledi.

Kyzy'nin ifadesi üzerine, belirtilen otele hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Lojmanın terasında yapılan kontrolde, bebeğin ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında, Zhanetta Ulukbek Kyzy’nin yaklaşık 5 ay önce Bodrum’a geldiği ve otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Tedavisi devam eden Kyzy'nin, hastaneden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınacağı ve hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.