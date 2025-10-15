Kayıp olarak aranan demans hastasından iyi haber

Kayıp olarak aranan demans hastasından iyi haber
Yayınlanma:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan demans hastası bir kişi, AFAD ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kayıp olarak aranan demans hastası bir kişi, AFAD ve polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde ayrılan M.Ş. (75) isimli yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

EKİPLER TARAFINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan kapsamlı arama çalışmaları sonucunda M.Ş., kaybolduğu Nilüfer ilçesine uzak bir nokta olan Yıldırım ilçesindeki Setbaşı Köprüsü'nde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen M.Ş., ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

