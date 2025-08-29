Kayıp jeoloji mühendisinin cesedi buzdolabından çıktı

Kayıp jeoloji mühendisinin cesedi buzdolabından çıktı
Aksaray'da dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan ve kayıp olarak aranan emekli jeoloji mühendisi 54 yaşındaki Tekin Atılgan'ın, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yol kenarında, buzdolabı içinde cesedi bulundu.

Aksaray’da kayıp olarak aranan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan (54), Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yol kenarında bırakılmış bir buzdolabının içinde ölü bulundu. Atılgan’ı tabancayla öldürdüğü belirlenen iş arkadaşı Y.C.K. (27) ise Kayseri’de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakınlarının 17 Ağustos’ta kayıp ihbarında bulunduğu, evli ve iki çocuk babası Tekin Atılgan’ın otomobili terk edilmiş halde bulunmuştu. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, Atılgan’ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikasındaki kamera kayıtlarını inceledi.

CANSIZ BEDENİ BUZDOLABINDAN ÇIKTI

Görüntülerde, kayıp gününde fabrikadan çıkan bir aracın Niğde yönüne gittiği tespit edildi. Takip edilen izler, Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında bırakılan eski bir buzdolabına ulaştırdı. Buzdolabını açan ekipler, Atılgan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

TABANCA İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Tekin Atılgan'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside Atılgan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, cesedin taşındığı aracın, aynı iş yerinde çalışan Y.C.K.'ye ait olduğunu saptadı. Atılgan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşılan Y.C.K. de dün kaçıp saklandığı Kayseri'de gözaltına alındı. Y.C.K., sorgulanmak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

