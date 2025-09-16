Kavşakta motosiklete çarptı: Olay yerinden kaçarak uzaklaştı

Kavşakta motosiklete çarptı: Olay yerinden kaçarak uzaklaştı
Yayınlanma:
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, kavşakta motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken o anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Taştan Sönmez Caddesi Öğretmenevi kavşağında meydana gelen kazada, B.İ. kontrolündeki otomobil, kavşakta B.T. kontrolündeki motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Motosikletle birlikte savrulan sürücü B.T. yaralanırken B.İ. ise olay yerinden kaçtı.

motosiklete-carpan-otomobilin-surucusunu-915517-272017.jpg

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken B.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlayan polis ekipleri, B.İ. isimli şahsı kısa sürede yakaladı. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak:DHA

