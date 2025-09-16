Kavşakta motosiklete çarptı: Olay yerinden kaçarak uzaklaştı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Taştan Sönmez Caddesi Öğretmenevi kavşağında meydana gelen kazada, B.İ. kontrolündeki otomobil, kavşakta B.T. kontrolündeki motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Motosikletle birlikte savrulan sürücü B.T. yaralanırken B.İ. ise olay yerinden kaçtı.
SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken B.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlayan polis ekipleri, B.İ. isimli şahsı kısa sürede yakaladı. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kaynak:DHA