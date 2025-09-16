Tankerle minibüs dereye uçtu! Ortalık savaş alanına döndü

Aydın-Muğla karayolu, adeta bir can pazarına sahne oldu. Yolcu taşıyan bir minibüs ile bir tankerin feci şekilde çarpışmasıyla ortalık bir anda karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar, yol kenarındaki dere yatağına savruldu. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza bölgesine sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs şoförü ile aynı araçtaki 2 kişi ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.