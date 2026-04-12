Kavşağa park etti trafik kilitlendi: Otobüsler ilerleyemedi!

Avcılar’da bir sürücünün kavşak üzerine park ettiği araç nedeniyle İETT otobüsleri güzergahta ilerleyemedi. Trafiğin kilitlendiği olayda yolcular uzun süre beklemek zorunda kalırken, sürücü yaklaşık yarım saat sonra gelip aracını alarak bölgeden ayrıldı.

Avcılar Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi Fatih Sokak kesişimindeki kavşakta meydana gelen olayda, bir sürücü otomobilini kavşağa park etti. Kısa süre sonra bölgeye gelen Başakşehir Şahintepe seferini yapan İETT otobüsü, park halindeki araç nedeniyle dönüş yapamadı.

Park edilen araç nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Sürücülerin bir kısmı, ters yönü kullanarak yollarına devam etti. Güzergahta ilerleyen 4 İETT otobüsü ise yolcularıyla birlikte uzun süre aracın sürücüsünün gelmesini bekledi.

Bazı sürücüler durumu polis ekiplerine bildirerek ihbarda bulunurken, bir vatandaş ise “Park yapılmaz” tabelasının altına araç bırakıldığını belirterek, “Otobüsler dönemiyor” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

ARACINA BİNİP SOKAKTAN UZAKLAŞTI

Bu sırada sokaktan geçen Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Siren çalarak anons yapan ekipler, araç sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Sürücüye ulaşılamaması üzerine ekipler, trafiğin akışını sağlamak için yardımcı oldu.

Bu esnada başka bir otomobil sürücüsü ise aracını çekerek otobüsün manevra yapıp ilerlemesine yardımcı oldu. Otobüsün dönmesinin ardından, yaklaşık yarım saat sonra aracının yanına gelen sürücü, direksiyon başına geçerek sokaktan ayrıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

