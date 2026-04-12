Avcılar’da yol ortasında kavga! "Senlik bir şey yok" dedi ortalık karıştı

11 Nisan Cumartesi günü Avcılar’ın Denizköşkler Caddesi’nde meydana gelen olayda, Kışla Sokak’tan çıkan bir otomobil sürücüsü ile yolda seyir halinde olan başka bir sürücü arasında tartışma çıktı.

Taraflardan biri diğerine “İn aşağı” diyerek tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen tartışmaya, aracını yol kenarına park eden başka bir kişi ile birlikte mahalleli de dahil oldu.

Ters yönden gelen sürücü ile yaşanan tartışma devam ederken, eşiyle birlikte kavşağa gelen bir kişi kavgayı ayırmak için müdahalede bulunmak istedi.

Sürücü, diğer araçtaki kişiye bağırmayı sürdürürken, araya girmeye çalışan mahalleliyle de tartışmaya girdi.

SÜRÜCÜ MAHALLELİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu esnada sokağa gelen bir kişi “Niye bağırıyorsun” diyerek tepki gösterdi. Sürücünün “Senlik bir şey yok” şeklinde karşılık vermesi üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bu sırada “1 dakika” diye bağıran sürücü, aracından aldığı bir cisimle kavga ettiği kişinin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik anları cep telefonu kamerasına yansırken, kavga mahalle sakinlerinin araya girmesiyle son buldu. (DHA)