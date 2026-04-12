Akraba kavgası cinayetle bitti! Kuzenini vurup kaçtı

Dün gece saatlerinde Malatya’nın Konak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Mustafa Turan (40), amcasının oğlu Remzi Turan’ın işlettiği iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaşanan kavga sırasında Mustafa Turan, yanında bulunan tabancayla kuzeni Remzi Turan’a ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle yere yığılan Remzi Turan için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANENİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 62 yaşındaki Remzi Turan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa Turan ise hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Remzi Turan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mustafa Turan’ın 5 ay önce cezaevinden çıktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)