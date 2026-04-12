Akraba kavgası cinayetle bitti! Kuzenini vurup kaçtı

Akraba kavgası cinayetle bitti! Kuzenini vurup kaçtı
Malatya’da aralarında husumet bulunan Mustafa Turan, amcasının oğlu Remzi Turan’ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde Malatya’nın Konak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Mustafa Turan (40), amcasının oğlu Remzi Turan’ın işlettiği iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaşanan kavga sırasında Mustafa Turan, yanında bulunan tabancayla kuzeni Remzi Turan’a ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle yere yığılan Remzi Turan için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa Ankara Yolu'nda kaza: Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldıBursa Ankara Yolu'nda kaza: Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

HASTANENİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 62 yaşındaki Remzi Turan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa Turan ise hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Remzi Turan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mustafa Turan’ın 5 ay önce cezaevinden çıktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Valilik "Yaklaşmayın" uyarısı yaptı: Su tahliyesi yapılacak
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Siirt'te sel dehşeti: Hastaneye götürülen kadın mahsur kaldığı minibüste can verdi
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü
Malatya'da inşaatta 4 metre yükseklikten düşüp öldü