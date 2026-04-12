Bursa Ankara Yolu'nda kaza: Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobilin neden olduğu kazada, iki otomobil ve bir midibüs bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 6 kişi yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AHD 692 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 16 ASZ 885 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 16 ASZ 885 plakalı araç, bariyerlere çarparak durabildi.

Bu sırada, önündeki iki araca çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı 16 AAZ 765 plakalı

midibüs de bariyerlere çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobillerde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

