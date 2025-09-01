Kavgaya giderken otomobil çarptı!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 19 yaşındaki Hasan Karakuş, tartışmak için yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

Gece saat 01.00 sıralarında Atatürk Caddesi Çınar Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Hasan Karakuş, henüz bilinmeyen bir sebeple yolun karşısındaki bir kişi ile atışmaya başladı.

TARTIŞMAK İSTEDİĞİ KİŞİNİN YANINA GİTMEK İSTEDİ

Karakuş, atıştığı kişinin yanına gitmek için yolun karşısına geçerken bu sırada oradan geçmekte olan A.B.'nin 24) kullandığı 17 LD 816 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Karakuş, yola savrulurken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları Hasan Karakuş'u ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralandığı belirtilen Karakuş, daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karakuş'un tedavisi devam ederken, otomobil sürücüsü A.B. ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Kaza ilişkin soruşturma başlatıldı.