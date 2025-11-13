Kavga kanla bitti! Havaya ateş ederken yanlışlıkla kendini vurdu

Yayınlanma:
Adana’da, Çukurova Belediyesi’nin nikah salonu fotoğraf çekim ihalesini alan İlker D. (31) isimli kişi, sözleşmedeki anlaşmazlıkları nedeniyle tartıştığı ortağı Ersoy T.’yi darbetti ve tabancayla havaya ateş açarak kaçtı. Kaçarken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucunda kalçasından yaralanan İlker D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana’da, Çukurova Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin önünde 11 Kasım günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, nikah salonunun fotoğraf çekimi ihalesini alan İlker D. ile ortağı Ersoy T. arasında sözleşmedeki anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma yaşandı.

Şehir magandası trafiği birbirine kattı! “Canım sıkkın” diyerek motosikletliyi darbettiŞehir magandası trafiği birbirine kattı! “Canım sıkkın” diyerek motosikletliyi darbetti

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken İlker D., arbede sırasında belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açarak kaçtı.

YANLIŞLIKLA KENDİNİ VURDU!

Şüpheli şahıs, kaçtığı sırada silahının kazara ateş alması sonucu kalçasından yaralandı. Ersoy T.’nin yaptığı şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, İlker D.’yi kısa süre sonra olayda kullandığı tabancayla birlikte sokakta yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Türkiye
Son Dakika | Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Son Dakika | Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Üst üste yaşadığı acıların ardından torunlarıyla birlikte evden atılıyordu! O dedeye yardım eli uzandı
Üst üste yaşadığı acıların ardından torunlarıyla birlikte evden atılıyordu! O dedeye yardım eli uzandı
Çelişkili tavırlarıyla dikkat çekmişti: Anne ve oğulun ölümünde oklar enişteye çevrildi!
Çelişkili tavırlarıyla dikkat çekmişti: Anne ve oğulun ölümünde oklar enişteye çevrildi!