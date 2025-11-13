Kavga kanla bitti! Havaya ateş ederken yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da, Çukurova Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin önünde 11 Kasım günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, nikah salonunun fotoğraf çekimi ihalesini alan İlker D. ile ortağı Ersoy T. arasında sözleşmedeki anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken İlker D., arbede sırasında belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açarak kaçtı.
YANLIŞLIKLA KENDİNİ VURDU!
Şüpheli şahıs, kaçtığı sırada silahının kazara ateş alması sonucu kalçasından yaralandı. Ersoy T.’nin yaptığı şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, İlker D.’yi kısa süre sonra olayda kullandığı tabancayla birlikte sokakta yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:DHA