Katlı otopark gibi oto kurtarıcıya cezayı kestiler

Yayınlanma:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir oto kurtarıcının üzerine üç ayrı oto kurtarıcıyı daha yükleyerek trafikte tehlike oluşturan dört sürücüye toplam 8 bin 288 TL para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücülerden birinin ehliyetine de ceza puanı sınırını aştığı için el koydu.

Olay, Erenler ilçesindeki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Bir oto kurtarıcının kasasına, üç oto kurtarıcının daha üst üste yüklendiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak dikkat çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin bir inceleme başlattı.

CEZALAR UYGULANDI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda araç sürücülerinin T.S.K., O.B., Y.Ş. ve C.A. olduğunu tespit etti. Dört sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu’nun "Yükün düşmeyecek şekilde sağlam bağlanması" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 8 bin 288 lira idari para cezası kesildi.

Polisten kaçmaya çalıştı kaza yaptı: Ehliyetsiz ve uyuşturucuyla yakalandıPolisten kaçmaya çalıştı kaza yaptı: Ehliyetsiz ve uyuşturucuyla yakalandı

BİR SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Ayrıca, yapılan kontrollerde sürücülerden C.A.'nın ceza puanı sınırını aştığı belirlendi. 100 ceza puanını geçen sürücünün ehliyetine, ilgili kanun maddesi uyarınca 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi