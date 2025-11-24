Katlı otopark gibi oto kurtarıcıya cezayı kestiler

Olay, Erenler ilçesindeki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Bir oto kurtarıcının kasasına, üç oto kurtarıcının daha üst üste yüklendiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak dikkat çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin bir inceleme başlattı.

CEZALAR UYGULANDI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda araç sürücülerinin T.S.K., O.B., Y.Ş. ve C.A. olduğunu tespit etti. Dört sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu’nun "Yükün düşmeyecek şekilde sağlam bağlanması" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 8 bin 288 lira idari para cezası kesildi.

Polisten kaçmaya çalıştı kaza yaptı: Ehliyetsiz ve uyuşturucuyla yakalandı

BİR SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Ayrıca, yapılan kontrollerde sürücülerden C.A.'nın ceza puanı sınırını aştığı belirlendi. 100 ceza puanını geçen sürücünün ehliyetine, ilgili kanun maddesi uyarınca 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.