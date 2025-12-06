Katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılık: Gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çivril ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşanması üzerine soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Evlilik Vaadiyle Çağırdı Binlerce Lirasını Çaldı

KATALOGTAN BEĞENDİRİP BULUŞTURMUŞLAR

JASAT, dolandırıcıların evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının bulunduğu kataloğu gösterip, beğenilen kadınlarla erkekleri buluşturduğunu belirledi. Buluşma sonucu dolandırıcıların, katalogdan beğendiği yabancı uyruklu kadınla evlenmek isteyen erkeklerden, yapılan pazarlığa göre 5 ile 10 bin dolar arasında para aldıkları tespit edildi.

DÜĞÜN SONRASI TAKILAN ALTIN VE PARALARLA KAÇMIŞLAR

JASAT'ın çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların nikah ve düğün törenleri sonrasında takılan altın ve paraları alıp, kaybolduğu tespit edildi. Erkeklerin hem dolandırıcılar hem de evlendikleri kadınlar tarafından dolandırıldığı saptandı.

GÖZALTINA ALINANLARIN TAMAMI SERBEST BIRAKILDI

JASAT, Çivril Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bu yöntemle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Denizli ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 ayrı adresteki toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.