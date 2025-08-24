Kastamonu’da feci kaza: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Kastamonu’da feci kaza: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kastamonu’da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, babası ağır yaralandı.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Aşağı Elyakut köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Zeynep K. hayatını kaybederken, babası ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.D. (36) yönetimindeki 55 APL 470 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen S.M.K’nin (39) kullandığı 37 BL 489 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafriyat kamyonu yoldan çıkarak devrildi, otomobil ise hurdaya döndü.

kastamonu-2.jpg

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü S.M.K. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeynep K’nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazanın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü A.D. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

kastamonu.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

