Kaskı fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece saat 01.30 sularında meydana gelen kazada, Veli Günay (36) yönetimindeki 48 AHL 728 plakalı motosiklet devrildi.

Kaza sırasında kaskının başından fırladığı belirlenen 1 çocuk babası Veli Günay ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Günay'ı Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Günay hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın oluş şekli ve sürücünün kontrolü kaybetme nedeni polis tarafından titizlikle inceleniyor.