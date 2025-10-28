Kartalkaya yangın faciasında 3'üncü duruşma: Aileler adalet bekliyor!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel faciasına ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Duruşma, geniş katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda oluşturulan özel alanda yapılıyor. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Salonun çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada ikinci gün savunmalar alınmaya devam ediyor.

Kartalkaya faciasında adalet arayışı: 78 kişinin can verdiği yangında üçüncü duruşma bugün

OTEL SAHİPLERİNE 1998 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı. Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında aralarında otel sahipleri, yöneticiler, belediye yetkilileri ve iş güvenliği uzmanlarının da bulunduğu 32 kişi hakkında dava açılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 98 sayfalık iddianamede, sanıklardan 20’sinin tutuklu yargılandığı, otel sahipleri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras ve bazı belediye yetkilileri hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bolu’da birden çok ‘Kartalkaya’ var

MÜTALAA

İlk duruşmanın ardından hazırlanan mütalaada, otel sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçundan 1950’şer yıl, ayrıca “olası kastla yaralama” ve “nitelikli mala zarar verme” suçlarından toplam 178 yıl 582 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için de benzer suçlardan 1950’şer yıl hapis cezası istenirken, itfaiye eri İrfan Acar için 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 18 sanık hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İl Özel İdaresi yöneticileri Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel hakkında ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklardan mutfak görevlisi Enver Öztürk için ise beraat talebinde bulunuldu.

AİLELER ADALET BEKLİYOR

Yangında yakınlarını kaybeden aileler, duruşma salonu önünde “adalet” çağrısı yaptı. Avukatlar, bilirkişi raporlarında oteldeki yangın söndürme sistemlerinin yetersizliği, acil çıkışların kapalı olması ve yangın tatbikatı yapılmaması gibi ciddi ihmallere dikkat çekti.