Kargo kamyoneti alev alev yandı

Küçükçekmece’de seyir halindeki kargo kamyonetinde yangın çıktı. Alev alev yanan kamyonet ile içindeki kargolar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, Halkalı Gümrük Yolu'da ilerleyen kargo kamyonetinde çıktı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre 59 AKN 617 plakalı kargo yüklü kamyonetin motor kısmından alevler yükseldi. Yangını fark eden şoför aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kamyonet ve içindeki kargolar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

