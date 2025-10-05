Karavan sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Kütahya’da motokaravanın sürücüsü Celal Uygun (51), aracıyla yol kenarında temizlik yapan Karayolları aracına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya-Eskişehir kara yolu 6'ncı kilometresinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Celal Uygun idaresindeki 06 CZJ 563 plakalı motokaravan yol kenarında temizlik çalışması yapan Mehmet Ö. yönetimindeki 06 JTA 25 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kamyona çarptı.

karavan-temizlik-aracina-carpti-2.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, motokaravanda sıkışan sürücü Celal Uygun ve eşi Birsen Uygun’u (43) araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

karavan-temizlik-aracina-carpti-3.jpg

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Celal Uygun, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

