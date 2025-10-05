TEM Otoyolu’nda kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu’nda kaza: Yaralılar var
Yayınlanma:
Bağcılar TEM Otoyolu O-3 ayrımında iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bağcılar Tem Otoyolu O-3 ayrımı Ankara istikametinde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre otoyolda seyreden 34 DKA 832 plakalı otomobil ile 34 KAS 163 plakalı otomobil çarpıştı.

bagcilar-trafik-kazasi.jpg

KAZA SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında kazada 34 DKA 832 plakalı otomobilde yaralandıkları belirlenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

bagcilar-2-otomobil-carpisti.jpg

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

