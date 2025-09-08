Karakol saldırısında gözaltı sayısı yükseldi

İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Katille irtibatta olduğu belirlenen İran uyruklu bir kişi İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalandı.

İzmir'de bir polis merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 polis şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Saldırıyı 16 yaşındaki bir çocuğun yaptığı belirtildi.

Yaralı polislerin ve vatandaşın Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Yaralı olarak gözaltına alınan saldırganın da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırı sırasında iki polis memurunun şehit olduğu olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Başsavcılık, şüphelinin anne ve babası ile iki arkadaşının gözaltına alındığını da bildirdi.

İki polisi şehit eden saldırgan E.B. ile irtibatı olduğu tespit edilen İran uyruklu 32 yaşındaki Khaleg Nooriborojerdi isimli şüpheli İstanbul-Esenyurt’ta gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

