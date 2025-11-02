Karabük'te yangın paniği! Apartman dairesi küle döndü

Karabük'te bir apartmanın birinci katında akşam saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'TE YANGIN PANİĞİ

Yeni Mahalle Papatya Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Başar Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı.

Dumanları farkeden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sözdürülen yangın nedeniyle ev küle döndü.

EV KÜLE DÖNDÜ! 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.