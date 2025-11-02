Karabük'te yangın paniği! Apartman dairesi küle döndü

Karabük'te yangın paniği! Apartman dairesi küle döndü
Yayınlanma:
Karabük'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te bir apartmanın birinci katında akşam saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'TE YANGIN PANİĞİ

Yeni Mahalle Papatya Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Başar Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı.

apartman-dairesinde-cikan-yangini-itfaiy-994932-295166.jpg

Dumanları farkeden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sözdürülen yangın nedeniyle ev küle döndü.

apartman-dairesinde-cikan-yangini-itfaiy-994929-295166.jpg

Çocuğun kullandığı motosiklet yangınlı kazaya neden oldu: Faciadan kıl payı dönüldüÇocuğun kullandığı motosiklet yangınlı kazaya neden oldu: Faciadan kıl payı dönüldü

EV KÜLE DÖNDÜ! 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye
Traktör sürücüsü feci şekilde can verdi
Traktör sürücüsü feci şekilde can verdi
Alevi örgütlerine açık çağrı!
Alevi örgütlerine açık çağrı!