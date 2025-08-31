Karabük'te orman yangını

Yayınlanma:
Safranbolu Harmancık ile Eflani Saraycık köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 19 araç ve 41 personel müdahale ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Harmancık köyü ile Eflani ilçesi Saraycık köyü arasında yer alan ormanlık alanda 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 14.27 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 14.27 sıralarında Safranbolu Harmancık köyü ile Eflani Saraycık köyü arasında ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerimiz hızla harekete geçmiştir. Yangına; 1 helikopter, 19 araç, 41 personel ile müdahale edilmektedir. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir" denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

