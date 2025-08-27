Kapadokya'da kaçak otele kepçe vuruldu!

Yayınlanma:
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kaçak olduğu belirlenen bir otel ile restoranın yıkıldığı belirtildi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, kaçak olduğu belirlenen bir otel ile restoran ekipler tarafından yıkıldı. Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapılara ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Buı çalışmalar kapsamında son olarak Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü sınırlarında kaçak olduğu belirlenen bir otel ile restoran, iş makineleri ile yıkıldı.

'KAÇAK YAPILAŞMAYA GÖZ YUMULMAYACAK' MESAJI

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aslanbay, "Kapadokya, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz, doğal ve kültürel değerleri korurken bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Yasalara aykırı, bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız. Bu mücadeleyi yalnızca denetim ve yıkımla değil, aynı zamanda yerel halkı, yatırımcıları ve ziyaretçileri bilinçlendirerek yürütüyoruz. Amacımız, Kapadokya'da her adımın çevreye, tarihe ve kültüre saygı içerisinde atılmasını sağlamak. İlgili kurumlarla iş birliği içinde, koruma ve geliştirme dengesini gözeten çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

