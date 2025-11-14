Kapadokya'da kaçak kafeye kepçe vuruldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin başında gelen Kapadokya’da, doğal ve tarihi dokuyu koruma çalışmaları kapsamında izinsiz yapılarla mücadele sürüyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi, Ortahisar beldesinde 3’üncü Derece sit alanına yapılan ve ticari amaçla kullanılan 360 metrekarelik bir kafe, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

evşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 360 metre kare büyüklüğünde izinsiz şekilde yapılan ve ticari amaçla kafe olarak kullanılan yapının mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı ve Kapadokya Alan Komisyonu’nun 4366 sayılı kararı doğrultusunda gerçekleştirilen yıkım, bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmaların bir parçası olarak kayda geçtiği ifade edildi.