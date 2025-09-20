Kapadokya’da Peribacası gece yarısı çöktü!

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, Göreme beldesi Gaferli Mahallesi’nde bulunan bir peribacasının büyük kısmı gece saatlerinde çöktü.

AYAKTA KALAN KISMIN DA YIKILMA TEHLİKESİ BULUNUYOR

Henüz nedeni belirlenemeyen çökme sırasında etrafa kaya parçaları saçıldı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Ancak ayakta kalan bölümün de yıkılma tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Nevşehir'i sel vurdu: Peribacaları'ndan düşen parçalar tehlike yarattı

Kapadokya'da Peribacalarına Restorasyon Yapılıyor

Navigasyonu dinledi: Aracıyla peribacalarının arasına girdi

HER YER TOZ BULUTU OLDU

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde peribacasının çökmesiyle etrafın yoğun toz bulutuyla kaplandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.