Kapadokya’da Peribacası gece yarısı çöktü!

Yayınlanma:
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacasının bir bölümü gece saatlerinde yıkıldı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, Göreme beldesi Gaferli Mahallesi’nde bulunan bir peribacasının büyük kısmı gece saatlerinde çöktü.

kapadokyada-peribacasinin-bir-kismi-yik-922653-274135.jpg

kapadokyada-peribacasinin-bir-kismi-yik-922668-274135.jpg

AYAKTA KALAN KISMIN DA YIKILMA TEHLİKESİ BULUNUYOR

Henüz nedeni belirlenemeyen çökme sırasında etrafa kaya parçaları saçıldı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Ancak ayakta kalan bölümün de yıkılma tehlikesi bulunduğu bildirildi.

HER YER TOZ BULUTU OLDU

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde peribacasının çökmesiyle etrafın yoğun toz bulutuyla kaplandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

