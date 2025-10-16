Kanser hastası eşini uyurken katletmişti! Saldırganın ifadesi çileden çıkardı

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak'ta, geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, 70 yaşındaki Rüstem Teker, kanser hastası eşi İzadiye Teker'i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. Teker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak suçunu itiraf etti.

Göz göre göre gelen kadın cinayetinde indirimsiz ceza! Özel hastane yönetiminin büyük ihmali

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI!

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İzadiye Teker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ise, Rüstem Teker'i gözaltına aldı. İzadiye Teker'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Karakoldaki işlemleri devam eden Rüstem Teker’in, olay gecesi eşiyle tartıştıklarını ileri sürerek "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi sürüyor. Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu. Bununla birlikte aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Üzgünüm" dediği bildirildi.





