Göz göre göre gelen kadın cinayetinde indirimsiz ceza! Özel hastane yönetiminin büyük ihmali

Kahramanmaraş Yamaçtepe Mahallesi’ndeki 21 Mayıs’ta özel bir hastanede meydana gelen olayda Atilla Ayıntaplı, poşete gizlediği pompalı tüfekle eski eşi Eser Karaca’nın odasına girdi. İkili arasında tartışma çıktı. O sırada odaya giren Karaca’nın arkadaşı Ç.A.'ya “İkinizi de öldüreceğim” diyen Ayıntaplı, Karaca’yı 3 el ateş ederek öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

Atilla Ayıntaplı tarafından öldürülen Eser Karaca

Karaca, katil erkekten kaçmaya çalışsa da merdivenlerde can verdi.

42 yaşındaki Eser Karaca’nın daha önce şüpheli hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı, cinayetin işlendiği gün ise 4. kararın çıktığı belirlendi. Ayıntaplı kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

İLK DURUŞMADAN İFADELER

Sanık hakkında “boşandığı eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ç.A.’yı “silahla tehdit” suçundan ise 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık, çiftin kızı Sıla Ayıntaplı, Eser Karaca’nın babası ve kardeşi ile taraf avukatları katıldı.

Katil erkek Ayıntaplı, olayla ilgili önceki ifadesini tekrar ettiğini, pişman olduğunu iddia edip beraatini talep etti. Tanık Ç.A. ise “Kapıyı kapatıp ‘O zaman ikinizi de öldürürüm’ dedi ve odada boğuşma başladı” ifadesini verdi. Ç.A’nın bu sözleri üzerine sanık, onu tehdit etmediğini, olayın fitilini Ç.A’nın ateşlediğini iddia etti.

Sıla Ayıntaplı, “Annemin öldürüldüğünü telefonla öğrendim. Şikayetçiyim” dedi.

Karaca’nın ailesi de cinayetin planlı olduğunu belirtti. Ailenin avukatı Mahmut El ise Eser Karaca’nın olaydan bir gün önce kendisini tehdit edildiği gerekçesiyle ziyaret ettiğini, o gün koruma kararı çıkarıldığını ancak sanığa tebliğ edilemeden cinayetin işlendiğini söyledi. Avukat, olayın ani bir öfke değil, sistematik tehdit sürecinin sonucu olduğunu vurguladı.

KARACA İZİN İSTEMİŞ, ÖZEL HASTANE YÖNETİMİ REDDETMİŞ

El, şöyle devam etti:

“Olay günü koruma kararı çıkarttırdık ancak koruma kararı sanığa tebliğ edilemeden Eser Karaca vahşice öldürülmüştür. Bu olay, ani bir öfkeyle değil, sistematik bir şekilde devam eden tehdit süreci sonunda gerçekleşmiştir. Sanık, Eser’in çalıştığı hastaneden hasta olmadığı halde defalarca randevu almış, çalıştığı hastanedeki diğer personelle sürekli iletişime geçmiş, onları tehdit etmiş ve cinayet göz göre göre gelmiştir. Sanık o gün de randevu alıyor, Eser korkup beni arıyor, ben de ‘Git izin al, bugün çalışma’ diyorum. Hastane yönetimi de ‘Burada kalabalık, burası hastane. Seni burada, ulu orta yerde, bu kadar insanın içerisinde öldürecek hali yok’ diye cevap veriyor. Ve aynı şekilde o kadar insanın için de ulu orta yerde aynı gün öldürüldü. Sanık silahı gizleyerek geliyor. Kamera kayıtları da sanığın maktule birden fazla ateş ettiğini göstermektedir. Tüm bu hususlar sanığın eylemini önceden planlandığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle ceza verilirken indirim yapılmamasını talep ediyoruz."

İNDİRİMSİZ HAPİS CEZASI

Mahkeme, katil erkek Atilla Ayıntaplı’ya “boşandığı eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ç.A.’yı “silahla tehdit”ten 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

Atilla Ayıntaplı

Maktulün babası Mustafa Karaca, kararın diğer benzer davalara emsal olmasını diledi. Aile avukatı Muhammed El ise kısa sürede adaletin tecelli ettiğini ve indirim uygulanmamasının önemli olduğunu belirtti.





