Kanala düşen kişinin peşinden atladılar: 1 ölü

Şanlıurfa'da kanala düşen kişiyi kurtarmak için suya atlayan 2 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Suya düşen kişi yaşamını yitirirken kurtamak için suya atlayan 2 kişi son anda kurtuldu.

SUYA DÜŞEN KİŞİNİN PEŞİNDEN ATLADILAR

Karşıyaka Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düşen kişiyi gören 2 kişi kurtamak amacıyla suya atladı.

Ancak akıntıya kapılan 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

2 KİŞİ KURTARILDI 1 KİŞİ ÖLDÜ

Suda debelenen 2 kişiyi gören çevredekilerin can simidi atmasıyla boğulma tehlikesi geçirenler kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kanalda çalışma başlatan dalgıç ekipleri ise akıntıyla suda sürüklenen 35 yaşlarındaki kişinin cansız bedenine ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.