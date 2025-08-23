Kanal İstanbul projesinde binlerce konut için yeni adım: Milyarlar betona akacak!

İstanbul Arnavutköy'de Sazlıdere Su Havzası’nda yapılaşma nisan ayından bu yana hız kazandı. TOKİ, Arnavutköy’deki üç proje için ÇED sürecini başlattı. Bu kapsamda Kanal İstanbul güzergahına yaklaşık 12 bin konut daha dikilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından “Kanal İstanbul” güzergâhındaki çalışmalar hız kazandı.

İstanbul'un önemli su havzalarından olan Sazlıdere’de yapılaşma hız kesmeden sürüyor. Geçen nisan ayında bölgede konutlar yükselmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Kanal İstanbul güzergâhındaki ihaleleri bir bir sonuçlanıyor. TOKİ, Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi’ndeki 13, 14, 15, 16, 17 ve 18’inci bölge olarak belirlenen alanlarda konut dikmek için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı.

14 MİLYAR TL HARCANACAK!

Şeyda Öztürk'ün haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan üç farklı ÇED başvurusunda göre bölgeye toplamda 12 bin 92 adet daha konut yapılacak. Projeler “250 Bin Sosyal Konut Projesi” adı altında gerçekleştirilecek. 13, 14 ve 15’inci bölge projeleri için toplam 14 milyar 694 milyon 903 bin 250 TL harcanacak. Projeyle birlikte 13’üncü bölgede iki etap proje yapılacak. Alanda toplamda 1689 konut inşa edilecek. Bunların yanında 14 dükkânlı ticaret merkezi, cami, sağlık tesisi ve ilkokul da yapılacak. 14’üncü bölgede ise iki etaplı projeyle okul ve cami inşaatının yanı sıra 2 bin 127 konut yükselecek. 15’inci bölgede de 1265 konutun yanı sıra 76 dükkân ve ilkokul yapılacak.

BİNLERCE KONUT DAHA YOLDA

Ayrıca 5 milyon 528 bin 954 TL’lik bir diğer proje ise 18’inci bölge. Burada da birinci etapta 1026 konut ve 12 dükkân inşa edilecek. İkinci etapta ise 1109 konut ve 12 dükkân yapılacak. Bakanlığa sunulan ÇED raporuna göre, birinci etapta toplam 36 blok inşa edileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

