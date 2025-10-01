Kan donduran iddia: Yeni doğan bebeğini çuvala koyup köprü altına gömdü

Kan donduran iddia: Yeni doğan bebeğini çuvala koyup köprü altına gömdü
Yayınlanma:
İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya getirdiği bebeğini gömdüğü iddia edilen bir kadın ve dört yakını gözaltına alındı.

Olay, Tire ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gelen bir ihbar ve Hatice D. isimli kadının yakınlarının şikayeti üzerine Tire Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, 34 yaşındaki Hatice D., evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini bir çuvala koyarak mahalledeki bir köprünün altına gömdü.

EVDE KAN LEKELİ ÇAMAŞIRLAR BULUNDU

Soruşturma kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, özel eğitimli bir arama köpeğiyle iddianın merkezindeki köprü altında arama yaptı. Ancak, yapılan bu aramada herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Ekipler, bunun üzerine soruşturmayı derinleştirerek şüpheli Hatice D.'nin evinde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada, üzerinde 'kan izi' olduğu değerlendirilen bazı çamaşırlar bulundu ve delil olarak el konuldu.

Neler oluyor? 3 günde 3 ölü bebek haberi! Yine çöplükten çıktıNeler oluyor? 3 günde 3 ölü bebek haberi! Yine çöplükten çıktı

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Evde bulunan delillerin ardından bugün, şüpheli Hatice D. ile birlikte olayla bağlantılı olduğu düşünülen dört yakını daha jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam beş şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Türkiye
Giresun'da kan donduran olay! 17 yaşındaki çocuk babasını öldürüp teslim oldu
Giresun'da kan donduran olay! 17 yaşındaki çocuk babasını öldürüp teslim oldu
Polisten kaçan aracın sürücüsü 14 yaşında çıktı!
Polisten kaçan aracın sürücüsü 14 yaşında çıktı!
Tekirdağ'da sınavda kopya girişimi: Düzenek hastanede çıkarıldı
Tekirdağ'da sınavda kopya girişimi: Düzenek hastanede çıkarıldı