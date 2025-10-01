Kan donduran iddia: Yeni doğan bebeğini çuvala koyup köprü altına gömdü

Olay, Tire ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gelen bir ihbar ve Hatice D. isimli kadının yakınlarının şikayeti üzerine Tire Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, 34 yaşındaki Hatice D., evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini bir çuvala koyarak mahalledeki bir köprünün altına gömdü.

EVDE KAN LEKELİ ÇAMAŞIRLAR BULUNDU

Soruşturma kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, özel eğitimli bir arama köpeğiyle iddianın merkezindeki köprü altında arama yaptı. Ancak, yapılan bu aramada herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Ekipler, bunun üzerine soruşturmayı derinleştirerek şüpheli Hatice D.'nin evinde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada, üzerinde 'kan izi' olduğu değerlendirilen bazı çamaşırlar bulundu ve delil olarak el konuldu.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Evde bulunan delillerin ardından bugün, şüpheli Hatice D. ile birlikte olayla bağlantılı olduğu düşünülen dört yakını daha jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam beş şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.