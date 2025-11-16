Kamyonetiyle kanala devrilen alkollü sürücü yaralandı!

Düzce’de bir kamyonet sulama kanalına devrildi. Alkollü olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsü Alihan A., meydana gelen kazada hafif yaralandı.

Düzece’nin Körpeşler Mahallesi Hürriyet Csaddesi Kanal Sokak’ta, saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada,. Alihan A.’nın kontrolünü yitirdiği kamyonet, yol kenarındaki kanala devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI!

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Alihan A.’nın 1.22 promil alkollü tespit edilirken hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU!

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sulama kanalına düşen kamyonet çıkartıldı. Polis ekipleri ise olaya ilişkin soruşturma başlatırken sürücü Alihan A.'nın ehliyetine 6 ay süre ile el konularak idari para cezası kesildi.

