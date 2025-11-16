Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi

Yayınlanma:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sarıyaprak Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Kasım S.'nin idaresindeki 27 ABC 369 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

adiyaman-otomobil-sarampole-devrildi.jpg

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu sürücü Kasım S. ile otomobilde bulunan Emine S., Nisanur S., Nazlı S. ve Nilgün S. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

