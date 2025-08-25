Kamyonete branda çekmeye çalışan kişilere yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü

Kamyonete branda çekmeye çalışan kişilere yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü
Yayınlanma:
Samsun'da kamyonete branda çeken kişilere yolcu otobüsü çarptı. Ahmet Yiğit (47) kaza anında hayatını kaybetti. Mehmet Y. (69) ise yaralandı.

Samsun’un Terme ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, yoldan çıkıp, kamyonete branda çekmeye çalışan kişilere çarptı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Terme ilçesi Gündoğdu mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Mustafa Hakan O.’nun kontrolünü kaybettiği 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Y.’ye çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Aydın Yiğit kurtarılamadı. Mehmet Y.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

