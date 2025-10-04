Kamyon sürücüsü navigasyon kurbanı oldu!

Yayınlanma:
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, navigasyonu takip ederek Ortaköy'e gitmek isteyen kamyon şoförü, girdiği dik yokuşta aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti ve ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Balmumcu Mahallesi Kara Hasan Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, market malzemeleri taşıyan kamyon şoförü Burak Demir, navigasyonu takip ederek Ortaköy’e gitmek amacıyla yola çıktı.

istanbul-besiktasta-yokustan-kayan-kam-946705-281193.jpg

DİK YOKUŞTA KONTROLÜNÜ KAYBETTİ!

Navigasyonun kendisini yönlendirdiği dik yokuşta telekomünikasyon kutusuna çarpan Demir, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kamyon ağaçlık alana devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan kamyon sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıktı.

istanbul-besiktasta-yokustan-kayan-kam-946712-281193.jpg

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de feci kaza: Bariyere saplanan otomobilde 1 kişi öldüÜmraniye'de feci kaza: Bariyere saplanan otomobilde 1 kişi öldü

Kamyonun kaldırılması için çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

