Kamyon sürücüsü navigasyon kurbanı oldu!

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Balmumcu Mahallesi Kara Hasan Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, market malzemeleri taşıyan kamyon şoförü Burak Demir, navigasyonu takip ederek Ortaköy’e gitmek amacıyla yola çıktı.

DİK YOKUŞTA KONTROLÜNÜ KAYBETTİ!

Navigasyonun kendisini yönlendirdiği dik yokuşta telekomünikasyon kutusuna çarpan Demir, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kamyon ağaçlık alana devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan kamyon sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıktı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun kaldırılması için çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.