Kamu hastanelerine akşam ameliyatı geldi

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerine yazı göndererek bundan böyle akşam saatlerinde ve hafta sonu da ameliyat yapılması zorunluluğu getirdi.

Yanı sıra endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin hafta içi 22:00’a kadar, hafta sonu ise 08.00-17.00 arasında açık tutulması istendi.

Hastane yönetimlerine yollanan yazıda mesai saatlerinin vardiyalı ya da fazla çalışma şeklinde olacağı belirtildi. Ayrıca günlük ameliyat sayısının artırılmak istenmesinin nedeninin ise ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada genelgenin mevzuata uygun olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır."

İstanbul Tabip Odası "Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil" diye duruma tepki gösteririken Sağlık Emekçileri Sendikası Şişli Şubesi de düzenlemenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şubeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ameliyathane ve endoskopi hizmetlerinde, emekçiyi mesai dışı ve hafta sonuna da zorunlu çalıştırma girişimi kabul edilemez.

Sendikamız nitelikli, hızlı ve ulaşılabilir bir sağlık hizmetini yıllardır talep ediyor. Ancak emekçilerin dinlenme hakkını yok sayarak bunların gerçekleşmesi mümkün değildir.

Acil vakalar dışında mesai dışı çalıştırma dayatmadır, angaryadır!

İş yeri tehlike sınıfları listesinde hastaneler "çok tehlikeli sınıf"ta yer almaktadır. Yeterli iş gücü ve ekipman olmadığı bilindiği halde tepeden inme bu kararla hem iş sağlığı ve güvenliği hem de halk sağlığının riske atıldığı bilinmiyor mu?

Sağlık hizmetlerinin niteliksizliği ve yıllar sonraya verilen endoskopi randevularının sorumlusu emekçi değil iktidarın çökmüş sağlık politikalarıdır. Emekçilerin rızası alınmadan dayatılan bu uygulamayı kabul etmeyeceğiz."