Kamu alacakları için aylık gecikme zammı oranı belirlendi

Resmî Gazete'de bugün yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu alacaklarına ilişkin uygulanacak gecikme zammında düzenleme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,7 olarak belirlendi.

İLGİLİ MADDEYE ATIFTA BULUNULDU

Kararda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının bu şekilde tespit edildiği belirtildi. İlgili madde hükmü uyarınca bu oran üzerinden karar verildiği ifade edildi.

HER AY AYRI AYRI YÜZDE 3,7 ZAM

Yayımlanan karar uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlar için ödenmeyen tutarlara uygulanacak gecikme zammı, her ay için ayrı ayrı hesaplanacak ve oran yüzde 3,7 olacak. Bu düzenleme, vergi, harç ve diğer kamu alacaklarının tahsilat süreçlerini doğrudan etkileyecek.