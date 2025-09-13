Kaldırımda yürüyen kadının telefonunu gasbetti! Polis suçüstü yakaladı

İstanbul Taksim’de Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana gelen olayda, arkadaşıyla kaldırımda yürümekte olan D.Ç. isimli bir kadın, önlerinde bekleyen şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın, yaşadığı şokla şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Kadın şüpheliyi metrelerce kovalarken şüpheli E.T., Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Olay anı ve sonrası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. İfadesi alınan ve mahkemeye sevk edilen şüpheli, 'kapkaç’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan ele geçirilen cep telefonu ise sahibi D.Ç.’ye teslim edildi.

