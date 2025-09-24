Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 10 şüpheli suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ve Çağlayancerit kırsalında jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler ihbar üzerine harekete geçerek kazı alanına operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, şüphelilerin kazıda kullandığı çeşitli malzemelere el konuldu. Ele geçirilen ekipmanlar arasında alan tarama cihazı, metal dedektör, GPR cihazı, karot makinesi, jeneratör ile 2 matkap ve hilti yer aldı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Kaçak kazı yapan 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Jandarma yetkilileri, bölgede kültürel ve tarihi eser kaçakçılığına karşı denetimlerin artırılacağını belirterek, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.