Kahramanmaraş’ta heyelan felaketi! Depremzedeler için yapılan 10 ev toprak altında kaldı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ta heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu 10 köy evi toprak altında kaldı.

Heyelan, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalında bulunan Şahinkayası Mahallesi’nde heyelan meydana geldi.

Heyelan demir yolu hattını kapattırdıHeyelan demir yolu hattını kapattırdı

DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN 10 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Heyelanla birlikte depremzedeler için yapılan 10 köy evi toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre evlerden 3’ü tamamen toprak altında kalarak büyük hasar oluşurken, diğer 7 evde ise kısmı zarar meydana geldi.

HATAY'DAKİ 3.9'LUK DEPREMİN ARDINDAN OLUŞTU

Mahalle sakinleri, toprak altında kalan köy evlerinin henüz tamamlanmamış evler olduğunu ve yaşayan kimsenin bulunmadığını belirtirken, heyelanın da bugün Hatay’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaşandığını söyledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

