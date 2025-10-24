Heyelan demir yolu hattını kapattırdı

Heyelan demir yolu hattını kapattırdı
Yayınlanma:
Karabük-Zonguldak demir yolu hattı, Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle tren seferlerine kapatıldı.

Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki kısımda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

karabuk-heyelan.jpg

VALİLİKTEN HEYELANA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Karabük Valiliği, heyelandan dolayı demir yolu hattının seferlere kapatıldığını duyurdu.

Valiliktden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle, söz konusu hat ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatılmıştır. Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferleri sürdürülmektedir. Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir."

karabuk-valiligi.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Türkiye
İstanbul için vahim tablo: Profesör tasarruf çağrısında bulundu
İstanbul için vahim tablo: Profesör tasarruf çağrısında bulundu
Turistin cesedi 3 gün sonra asansör boşluğunda bulundu
Turistin cesedi 3 gün sonra asansör boşluğunda bulundu
Fabrikada korkunç kaza: Ayağını makineye kaptırdı
Fabrikada korkunç kaza: Ayağını makineye kaptırdı