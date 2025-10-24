Heyelan demir yolu hattını kapattırdı

Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki kısımda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

VALİLİKTEN HEYELANA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Karabük Valiliği, heyelandan dolayı demir yolu hattının seferlere kapatıldığını duyurdu.

Valiliktden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle, söz konusu hat ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatılmıştır. Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferleri sürdürülmektedir. Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir."