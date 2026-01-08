Kahramanmaraş'ta çalan sirenler paniğe neden olmuştu: Gerçek bakın ne çıktı...

Kahramanmaraş'ta bugün duyulan siren seslerinin, "Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verildiği" şeklinde yorumlanmıştı.

Son Dakika | Şam yönetiminin SDG'ye operasyonu başladı! Halep'te sokak sokak çatışmalar

Kentte paniğe neden olan siren sesleri, vatandaşta paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), siren sesleri ile ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ TATBİKAT"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, 'Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur. Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."