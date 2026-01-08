Kahramanmaraş'ta çalan sirenler paniğe neden olmuştu: Gerçek bakın ne çıktı...

Kahramanmaraş'ta çalan sirenler paniğe neden olmuştu: Gerçek bakın ne çıktı...
Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta çalan sirenler paniğe neden olmuştu. Sirenlerin, hava saldırısı alarmı olduğu iddia edildi. DMM, söz konusu iddiaları yalanlayarak, sirenlerin AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta bugün duyulan siren seslerinin, "Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verildiği" şeklinde yorumlanmıştı.

Son Dakika | Şam yönetiminin SDG'ye operasyonu başladı! Halep'te sokak sokak çatışmalarSon Dakika | Şam yönetiminin SDG'ye operasyonu başladı! Halep'te sokak sokak çatışmalar

Kentte paniğe neden olan siren sesleri, vatandaşta paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), siren sesleri ile ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ TATBİKAT"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, 'Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur. Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
81 yaşındaki adam ahırda defalarca bıçaklanarak öldürüldü
81 yaşındaki adam ahırda defalarca bıçaklanarak öldürüldü
Eğitime fırtına engeli: Darıca'da okullar tatil edildi
Eğitime fırtına engeli: Darıca'da okullar tatil edildi
Bursa'da fırtına felaketi can aldı!
Bursa'da fırtına felaketi can aldı!