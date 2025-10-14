Kahraman görevli: Müzik dinleyen kadını tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı

Yayınlanma:
Kayseri’de, durakta tramvayı fark etmeyip karşıya geçmeye çalışan yolcu, güvenlik görevlisi sayesinde son anda kurtuldu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında meydana geldi. Kulağında kulaklık, tramvayı fark etmeyip yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yolcuyu güvenlik görevlisi kurtardı.

tramvayin-altinda-kalmaktan-guvenlik-gorevlisi-kurtardi-1.jpg

O ANLAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın kendisini kurtaran güvenlik görevlisinden özür dilediği duyuldu.

tramvayin-altinda-kalmaktan-guvenlik-gorevlisi-kurtardi-7.jpg

Kazaya ramak kalmıştı! Sürücü çarpmaktan son anda kurtulduKazaya ramak kalmıştı! Sürücü çarpmaktan son anda kurtuldu

"BU OLAY HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş., “Bugün sabah saatlerinde raylı sistem hattımızda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen bir yolcumuz, karşıya geçmek isterken güvenlik personelimizin dikkati sayesinde olası bir kazadan son anda kurtuldu. Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın” ifadelerine yer verdi.

tramvayin-altinda-kalmaktan-guvenlik-gorevlisi-kurtardi-2.jpg

tramvayin-altinda-kalmaktan-guvenlik-gorevlisi-kurtardi-3.jpg

tramvayin-altinda-kalmaktan-guvenlik-gorevlisi-kurtardi-4.jpg

tramvayin-altinda-kalmaktan-guvenlik-gorevlisi-kurtardi-5.jpg

tramvayin-altinda-kalmaktan-guvenlik-gorevlisi-kurtardi-6.jpg

Kaynak:DHA

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Türkiye
Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırı!
Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırı!
Emekli esnaf isyan etti: AK Parti’den kurtarın bizi
Emekli esnaf isyan etti: AK Parti’den kurtarın bizi
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağı sınav tarihi belli oldu!
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağı sınav tarihi belli oldu!