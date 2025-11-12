Kağıthane'de 'gürültü' tartışması cinayetle sonuçlandı

Kağıthane'de 'gürültü' tartışması cinayetle sonuçlandı
Yayınlanma:
İstanbul Kağıthane'de çocuk gürültüsü nedeniyle çıkan tartışma, silahlı saldırıyla sonuçlandı. Alt kat komşusu Y.A. (19), üst kat komşusunun dairesine doğru ateş ederek bir kişiyi öldürdü ve iki kişiyi yaraladı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi Demir Sokak'ta, komşular arasında çıkan basit bir gürültü tartışması trajik bir cinayete dönüştü.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında, apartmanın giriş katında oturan Y.A. (19) ile üst kat komşusu M.İ.Ç. arasında çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., komşusunun katına çıkarak dairesine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda R.Ç. ile C.Ç. ve eşi H.Ç. olmak üzere 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaralılardan R.Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. C.Ç. ile H.Ç.'nin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da zincirleme kaza: 12 yaralıİstanbul'da zincirleme kaza: 12 yaralı

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, zanlının çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

